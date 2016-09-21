中職》戰績大好！犀牛若封王義大加碼獎金1100萬
2016/09/21 17:45
〔體育中心／綜合報導〕義联集團林義守創辦人對於球隊近日屢創佳績之亮眼表現，表示相當滿意且讚譽有加，為激勵球員力拼總冠軍，主動提出加碼勝場獎金以茲鼓勵，勉勵球員追逐更多勝利，提升球隊及球員個人價值。
犀牛自今（21）日起尚有14場例行賽需進行，除原有之勝場獎金外，針對例行賽額外追加勝利獎金。若奪得8場勝利，全隊可再獲得150萬元，9場以上可獲得200萬元。此外，若奪得下半季冠軍，全隊可再得激勵獎金300萬元，最終奪得年度總冠軍則可獲600萬元。期盼藉此激勵球員士氣，朝總冠軍之路邁進！
待今年球季結束，創辦人將宴請全體隊職員、集團關係企業及贊助商，除了肯定教練團及球員們的努力外，也感謝廠商們四年來不遺餘力的付出，向各方的支持致至上最深謝意，祝福球員們加入新東家後持續締造更多佳績，為台灣職棒創造美好的未來。
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