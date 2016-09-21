海峽盃週五開戰 麥班達與許晉哲上演師徒對決

海峽盃籃球賽本週五花蓮開戰。（籃協提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕海峽盃籃球錦標賽將於9月23日一連三天在花蓮縣立體育館舉行，今年賽事由上季SBL冠亞軍台啤和璞園出征，迎戰由前璞園四連霸教頭許晉哲所領軍的CBA山西汾酒和陣中有陳世杰、胡瓏貿的福建潯興。

璞園連霸期在許晉哲麾下擔任助理教練的麥班達，上季於許晉哲西進中國後接掌兵符，如今首次在球場上和許晉哲碰頭，麥班達說，「過去許教練教導我很多，做夢也沒想過能親自領軍與他較量，但仍以平常心面對，希望讓他看到璞園這一年的進步。」

陳世杰上季表現空間遭壓縮，每場平均僅上陣9分22秒，創下自新人球季後新低紀錄，季末他選擇轉戰CBA福建潯興，卻意外於海峽盃碰上老東家，他說，「其實我們球隊的球風和台灣很接近，教練團也非常強調轉換快攻。」

七月底透過CBA選秀加盟福建潯興的胡瓏貿，近期隨台灣隊征戰瓊斯盃和亞洲挑戰盃，仍未隨母隊訓練，胡瓏貿說，「終於能正式和隊友磨合，但因為沒有正式搭配過，海峽盃可能上場機會不多。」

許晉哲率CBA山西汾酒參加海峽盃。（資料照）

璞園總教練麥班達將與昔日恩師許晉哲對決。（資料照）