NBA》籃網主帥艾特金森 盼豪哥成為球隊領袖

艾特金森希望可以培養林書豪成為球隊領袖。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新球季成為籃網主帥的艾特金森（Kenny Atkinson），認為下季最重要的不是進入季後賽，而是精進羅培茲（Brook Lopez）的籃板、防守，並將林書豪拉拔成為球隊的領袖。

羅培茲。（資料照，法新社）

上季僅21勝61敗的籃網，儘管本季有所補強，仍不被外界看好，「他們知道這些事情。」艾特金森表示，「但我覺得不需要拿這些事在更衣間勉勵他們，他們知道該怎麼做。」

林書豪近期苦練防守，希望下季有所成效。（資料照，取自林書豪Instagram）

至於曾經在尼克打出明星表現的林書豪，籃網會與他簽約，就是希望他本季可以複製當初進攻手感，以及打出上季替補沃克（Kemba Walker）時防守的穩定性，「這對他（指林書豪）是個挑戰，但是我認為他已經準備好了。」艾特金森表示，「這會是他生涯最重要的時刻。」