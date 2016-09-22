NBA》籃網主帥艾特金森 盼豪哥成為球隊領袖
2016/09/22 07:34
艾特金森希望可以培養林書豪成為球隊領袖。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕新球季成為籃網主帥的艾特金森（Kenny Atkinson），認為下季最重要的不是進入季後賽，而是精進羅培茲（Brook Lopez）的籃板、防守，並將林書豪拉拔成為球隊的領袖。
羅培茲。（資料照，法新社）
上季僅21勝61敗的籃網，儘管本季有所補強，仍不被外界看好，「他們知道這些事情。」艾特金森表示，「但我覺得不需要拿這些事在更衣間勉勵他們，他們知道該怎麼做。」
林書豪近期苦練防守，希望下季有所成效。（資料照，取自林書豪Instagram）
至於曾經在尼克打出明星表現的林書豪，籃網會與他簽約，就是希望他本季可以複製當初進攻手感，以及打出上季替補沃克（Kemba Walker）時防守的穩定性，「這對他（指林書豪）是個挑戰，但是我認為他已經準備好了。」艾特金森表示，「這會是他生涯最重要的時刻。」
相關新聞
- NBA》青澀詹姆斯球員卡超稀有 可望成史上最貴籃球卡
- NBA》新球季勝場預測 勇士最多勝、籃網淪爐主
- 4年1億美元 字母哥續當「鹿」人
- NBA》當女友跟別人親吻時表情是？ 戈貝爾：大概是這樣
- NBA》麥基無極限 上傳晃掉內褲影片？！（影音）
推薦新聞
-
MLB》田中將大單局狂挨4轟 追平大聯盟紀錄（影音）2016/09/22 08:50
-
桌球》江宏傑萬人迷 曾有外國選手留房間號碼2016/09/22 08:35
-
桌球》江宏傑帥又尊重小愛 日主播：變成他的粉絲2016/09/22 08:07
-
NBA》籃網開季前添新將 替豪哥找來新射手2016/09/22 07:49
-
最愛的運動女神非福原愛 日男首選女排木村沙織2016/09/22 06:59