中職》改寫陳金鋒最快百轟紀錄 高國輝想邀鋒哥頒獎

〔記者吳清正／台中報導〕週日的陳金鋒引退賽，義大犀牛高國輝以打破陳金鋒保持的中職最快百轟紀錄致敬，義大將在下週舉行高國輝百轟紀錄頒獎，高國輝希望能請到陳金鋒擔任頒獎人。

義大預定10月2日（週日）在洲際球場擔任主場出戰Lamigo桃猿隊時，舉行高國輝百轟紀錄頒獎，高國輝第一時間就向球團表達希望邀請陳金鋒頒獎人，義大已經向Lamigo提出邀請，現在就等Lamigo和陳金鋒回覆。

高國輝表示，想要邀請鋒哥頒獎，不止是因為打破是他的紀錄，以鋒哥在台灣棒球界的特殊地位，任何一位球員能夠接受鋒哥頒獎，都是莫大的榮耀，他真的非常希望有這個機會。

義大也為高國輝製作百轟紀錄商品，即日起在球場發售，包括黑色和桃紅兩款帽子和T恤，還有2013年版的義大復古球衣，也就是高國輝擊出中職生涯首轟時的球衣，今天高國輝就戴著百轟紀念球帽進行賽前練習。

義大犀牛高國輝希望邀請陳金鋒擔任百轟紀錄的頒獎人。（記者吳清正攝）

義大犀牛高國輝戴著百轟紀念球帽進行賽前練習。（記者吳清正攝）