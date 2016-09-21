NBA》湖人榜眼英葛雷 明天將為道奇開球

英葛雷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據外媒報導，湖人今年選秀榜眼英葛雷（Brandon Ingram），將在台灣時間星期四早上10點10分道奇主場對上巨人的比賽中開球。

有許多NBA球星或是教練過去為道奇隊開球，包括前年的還在湖人林書豪，以及今年剛成為湖人教頭的沃頓（Luke Walton），還有去年轉往快艇的皮爾斯（Paul Pierce）。