NBA》湖人榜眼英葛雷 明天將為道奇開球
2016/09/21 20:24
英葛雷。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕據外媒報導，湖人今年選秀榜眼英葛雷（Brandon Ingram），將在台灣時間星期四早上10點10分道奇主場對上巨人的比賽中開球。
有許多NBA球星或是教練過去為道奇隊開球，包括前年的還在湖人林書豪，以及今年剛成為湖人教頭的沃頓（Luke Walton），還有去年轉往快艇的皮爾斯（Paul Pierce）。
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