日職》走出13支0低潮 吳念庭敲雙安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕旅日小將吳念庭今天擔任西武先發第8棒游擊手，吳念庭單場3支2，但西武在8局時因佈局投手牧田和久放火，後援1局狂丟3分，終場西武以2：5敗給歐力士。

吳念庭前6場比賽打擊陷入低潮，合計19打數只有1安打，打擊率進入2成保衛戰，他今天先在2局敲出左外野安打，第7局又敲安推進隊友，美中不足的是守備上發生1次失誤，賽後打擊率微幅上升至2成16。

吳念庭單場第2安：