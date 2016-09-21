U23》黃恩賜4局好投做白功 台灣隊遭樂天二軍完封

兩隊賽後進行大合照。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2016年U23培訓隊今（21）日與東北樂天金鷲二軍進行最後一場交流賽，台灣隊今天推出黃恩賜迎戰樂天金鷲2014年第二順位的小野郁，結果小野郁技高一籌，靠著優異的控球表現，六局僅讓台灣隊擊出3支零星安打，自己還送出5次三振，力壓主投4局失2分的黃恩賜，也讓樂天金鷲在最後一場交流賽以3：0完封了台灣隊。

台灣隊今天黃恩賜先發4局送出3K，共被敲5支安打，其中有4支集中在第3局也樂天藉此攻下2分，後面廖乙忠、吳丞哲、賴智垣與陳品學輪番上陣各投一局，僅陳品學因捕手牽制失誤讓跑者進占三壘後靠著高飛犧牲打回壘得分，其餘都有效封鎖樂天打線。黃恩賜賽後說：「今天整體感覺還可以，第3局節奏有點被抓到了，加上樂天打線掌握變化球的能力很好，許多球其實投得並不差都被擊成安打，這也是日後要再去加強的地方。」

郭李建夫要求球員全力揮棒，拿出自信。（棒協提供）

反觀台灣隊打線今天面對樂天四位投手小野郁、高掘和也、加藤正志與今野龍太，一共吞下8次三振，僅擊出5支安打，一直到九局上才靠著代打的江柏豪與林安可接連安打攻占上得點圈，可惜仍是欠缺臨門一腳，無法打破鴨蛋。

賽後打擊教練克魯茲也再跟球員們強調：「上場打擊一定要保持自信，勇敢的揮棒，不要因為害怕而不敢全力去揮棒，來到球場就是要享受比賽的樂趣，相信自己能做得到。」郭李建夫總教練也再提醒球員拿出自信與霸氣，揮棒更是要有把球打破的氣魄來面對投手的球路。台灣隊結束與樂天金鷲交流賽後，明日也將再度移動前往東京將繼續與讀賣巨人以及北海道日本火腿鬥士隊進行交流賽。

克魯茲提醒大家要勇敢去面對比賽。（棒協提供）