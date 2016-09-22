NBA》不只會打籃球 海沃德：我玩電動長大的
2016/09/22 07:33
海沃德過去也曾經迷上英雄聯盟。（資料照，取自IGN）
〔體育中心／綜合報導〕不只長的帥、會打籃球，爵士球星海沃德（Gordon Hayward）最近在採訪中與當地的球迷分享，自己非常會打電玩。
海沃德從「超級瑪利歐」與「薩爾達傳說」開始玩起，直到微軟出了XBOX之後，他開始玩「最後一戰」，「在我得到父母的允許後，我就開始玩最後一戰，當時我才12歲，但是這款遊戲是輔導級的，所以我必須說服我媽我是在打擊壞人，拯救宇宙。」海沃德說。
儘管現在已經有兩個女兒的他，沒有這麼多餘的時間來打電動，但他還是在有空時透過玩遊戲來紓解壓力，「電動除了讓我與朋友玩樂外，也讓我可以暫時遠離工作以及現實，享受放鬆的時光。」
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