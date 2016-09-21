網球》「毛公配」2連勝晉4強 預約連3屆躋身高雄海碩決賽

台灣選手彭賢尹（右）與中國選手公茂鑫（左）搭檔。（記者黃志源攝）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金12.5萬美元（約393萬台幣）加住宿的高雄海碩男網挑戰賽，台灣「小毛」彭賢尹／中國公茂鑫連戰皆捷，雙打第2種子「毛公配」晚間7：6（7：0）、6：3力退美國庫德拉（Denis Kudla）／澳洲艾伯登（Matthew Ebden），2連勝安抵4強，有機會連3年躋身決賽。

艾伯登是2013年澳網混雙的大滿貫冠軍，雙打功力一流，庫德拉也非省油燈，面對來勢洶洶的「美澳聯軍」，「毛公配」開賽穩紮穩打，不但從5：6躲過2個被破發點，首盤歷經「搶7」考驗連下7分強勢滅火。次盤「毛公配」又把握關鍵第6局破發機會，聯手完成全場唯一破發，順勢拉開差距，最終直落2拿下勝利。

原住民「小毛」心臟特強，與老戰友公茂鑫是去年海碩雙打亞軍、前年冠軍，搭檔經驗與默契豐富，尤其首盤5平僵持時，雖被自己人回擊不慎誤擊頭部，「小毛」不以為意還自嘲被「打」醒，賽後交情深厚的「毛公配」更異口同聲說：「每年都來這兒參賽，吃住都很習慣，感覺有地主優勢。」

台灣選手彭賢尹（後）與中國選手公茂鑫（前）搭檔。（記者黃志源攝）



台灣選手彭賢尹（左）與中國選手公茂鑫（右）搭檔。（記者黃志源攝）

澳洲伊布登（左）與美國庫德拉（右）搭檔。（記者黃志源攝）