中職》林哲瑄28歲生日 被隊友砸蛋糕慶祝
2016/09/21 19:28
〔記者吳清正／台中報導〕義大犀牛林哲瑄今天28歲生日，對統一獅的第1局就用安打、打點為自己慶生。
林哲瑄賽前表示，自己不是特別注重生日的人，也沒有什麼特別的生日願望，只希望球隊贏得下半季冠軍和總冠軍，以及家人身體健康。
昨天義大羅嘉仁藉故找林哲瑄吃飯，想給林哲瑄生日驚喜，卻馬上被林哲瑄識破，林哲瑄笑說，羅嘉仁太不會說謊了。
林哲瑄表示，羅嘉仁告訴他要跟媽媽吃飯，順便找他一起出來，可是羅媽媽人在屏東枋山，沒事怎麼會跑來台中？他馬上猜到是為了他生日，果然高國輝、林琨笙等隊友都來了，大家知道他不吃香菇，還故意訂製擺滿巧克力做的香菇的蛋糕，蛋糕最後也砸在他臉上。
林哲瑄今天過28歲生日。（記者廖耀東攝）
相關新聞
- 中職》改寫陳金鋒最快百轟紀錄 高國輝想邀鋒哥頒獎
- 中職》球迷搶購最後30隻大義玩偶 義大趕工製造
- 中職》戰績大好！犀牛若封王義大加碼獎金1100萬
- 中職》曾陶鎔敲勝利打點 兄弟二軍總冠軍戰聽牌
- 中職》球迷集資重做雕像 陳金鋒回應了...
推薦新聞
-
中職》胡金龍開砲 中職23人超過10轟2016/09/21 19:51
-
U23》黃恩賜4局好投做白功 台灣隊遭樂天二軍完封2016/09/21 19:04
-
海峽盃週五開戰 麥班達與許晉哲上演師徒對決2016/09/21 18:17
-
中職》戰績大好！犀牛若封王義大加碼獎金1100萬2016/09/21 17:45
-
網球》盧彥勳放倒義國巨人 8強卡位朝高雄海碩第3冠邁進2016/09/21 15:46