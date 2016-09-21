中職》林哲瑄28歲生日 被隊友砸蛋糕慶祝

〔記者吳清正／台中報導〕義大犀牛林哲瑄今天28歲生日，對統一獅的第1局就用安打、打點為自己慶生。

林哲瑄賽前表示，自己不是特別注重生日的人，也沒有什麼特別的生日願望，只希望球隊贏得下半季冠軍和總冠軍，以及家人身體健康。

昨天義大羅嘉仁藉故找林哲瑄吃飯，想給林哲瑄生日驚喜，卻馬上被林哲瑄識破，林哲瑄笑說，羅嘉仁太不會說謊了。

林哲瑄表示，羅嘉仁告訴他要跟媽媽吃飯，順便找他一起出來，可是羅媽媽人在屏東枋山，沒事怎麼會跑來台中？他馬上猜到是為了他生日，果然高國輝、林琨笙等隊友都來了，大家知道他不吃香菇，還故意訂製擺滿巧克力做的香菇的蛋糕，蛋糕最後也砸在他臉上。

林哲瑄今天過28歲生日。（記者廖耀東攝）