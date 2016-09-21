中職》胡金龍開砲 中職23人超過10轟
2016/09/21 19:51
〔記者羅志朋／綜合報導〕今天台中洲際球場義大犀牛對統一獅之戰，2局下義大打者胡金龍，從對方先發投手廖文揚手中轟出直擊右外野標竿的陽春砲，這是本季胡金龍第10轟，目前中職已有23名打者全壘打達兩位數。
本季統一獅、中信兄弟、Lamigo桃猿都有6名打者全壘打達兩位數，義大則有5人，包括高國輝29轟、林哲瑄18轟、林益全16轟、林威廷12轟和胡金龍的10轟。
1996年中職有17名打者全壘打達兩位數，為過去舊紀錄，其中8人為洋砲；今年中職一口氣就有23名打者全壘打達兩位數，創下新紀錄，且清一色都是本土打者。
2010年中職僅4名打者超過10轟，史上最少，包括林智勝的21轟，張泰山的16轟，鍾承祐和劉芙豪都是10轟；今年胡金龍的10轟只能與劉芙豪並列第22名，這樣的成績放在2010年排名高居第3。
如果以團隊全壘打數來看，兄弟團隊153轟排第1，Lamigo的143轟排第2，統一的129轟居第3，義大118轟排名墊底；去年球季Lamigo團隊累積124轟，為中職史上單季單隊最多轟紀錄，今年4隊都可望能打破舊紀錄。
胡金龍敲出本季第10轟，為中職本季第23人。（記者廖耀東攝）
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