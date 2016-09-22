中職》陳傑憲七星級美技 驚艷所有人
2016/09/22 07:31
〔體育中心／綜合報導〕前陣子鎮守游擊大關，但時常發生失誤的陳傑憲，近期被調去守外野，目前尚未發生失誤，而且在昨晚對上義大犀牛的比賽中，演出超乎常人的美技，令人驚艷。
4局下半無人出局2壘有人的情況下，林哲瑄將球打向左外野接近左側內野角落位置的飛球，眼看就要轉出界外區，但陳傑憲靠著腳程追到這球，並跳起來將球接殺，也令現場主播大呼不可思議，並稱說是七星級守備。
相關新聞
- 中職 Live》親王威武！羅國龍單場三響砲
- 中職》胡金龍開砲 中職23人超過10轟
- 中職》林哲瑄28歲生日 被隊友砸蛋糕慶祝
- 中職》改寫陳金鋒最快百轟紀錄 高國輝想邀鋒哥頒獎
- 中職》球迷搶購最後30隻大義玩偶 義大趕工製造
- 中職》戰績大好！犀牛若封王義大加碼獎金1100萬
推薦新聞
-
MLB》史上最快19轟 洋基菜鳥瞄準美聯新人獎（影音）2016/09/22 08:59
-
MLB》田中將大單局狂挨4轟 追平大聯盟紀錄（影音）2016/09/22 08:50
-
桌球》江宏傑帥又尊重小愛 日主播：變成他的粉絲2016/09/22 08:07
-
軟銀火腿再決戰 今日重要賽事預告2016/09/22 07:27
-
最愛的運動女神非福原愛 日男首選女排木村沙織2016/09/22 06:59