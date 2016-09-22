中職》陳傑憲七星級美技 驚艷所有人

2016/09/22 07:31

〔體育中心／綜合報導〕前陣子鎮守游擊大關，但時常發生失誤的陳傑憲，近期被調去守外野，目前尚未發生失誤，而且在昨晚對上義大犀牛的比賽中，演出超乎常人的美技，令人驚艷。

4局下半無人出局2壘有人的情況下，林哲瑄將球打向左外野接近左側內野角落位置的飛球，眼看就要轉出界外區，但陳傑憲靠著腳程追到這球，並跳起來將球接殺，也令現場主播大呼不可思議，並稱說是七星級守備。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.