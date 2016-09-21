中職》高國輝2分砲炸裂 聯盟史上首次3人30轟
2016/09/21 23:07
〔記者陳人齊／綜合報導〕義大犀牛今天在台中洲際棒球場迎戰統一獅，2隊一路僵持到延長賽，棒球情人高國輝在第11局敲出左外野2分砲，寫下本季第30轟，成為聯盟第3位30轟的重砲手。
根據中職資料統計，今年為史上第一次聯盟中有3位30轟的重砲手，中信兄弟蔣智賢、林智勝目前都以30轟並列全壘打王，如今高國輝順利追上，也讓全壘打王之爭更加白熱化。
距離球季結束還有17場，Lamigo桃猿的全壘打王陳俊秀目前以26轟排聯盟第4名，有機會成為本季第4位達30轟的重砲手。
高國輝敲出本季第30轟，並列全壘打王。（資料照）
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