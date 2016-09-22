中職》高國輝連3場開轟 向三響砲弟弟羅國龍致敬

高國輝（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕義大犀牛高國輝連3場開轟，今天對統一獅的11局轟出追平比數的兩分全壘打，連續兩年達成30轟，本季全壘打並列聯盟第1，向中職史上首次的全壘打王3連霸邁出一大步。

高國輝並在12局下2出局、滿壘時選到再見四壞球，他表示，當時很想打出再見滿貫砲，但是投手不給他好球打，他沒有輕易揮棒還是幫助隊贏球。

高國輝30轟追平中信兄弟蔣智賢和林智勝，也締造中職史上首度單季有3人達成30轟。高國輝表示，蔣智賢9月1日打出第30轟，他還只有25轟，當時還在傷兵名單，一度以為沒有機會衞冕全壘打王了，沒想到蔣智賢和林智勝也停頓了一段時間，讓他可以趕上來，現在當然要拚。

高國輝的弟弟、統一獅羅國龍今天打出生涯首次的單場3響砲，包括11局上超前比數的陽春全壘打，原本已獲選為單場MVP，不料下半局被高國輝的兩分砲壞了大事。高國輝笑說，今天已經被國龍的全壘打比下去3次，至少也要打1轟回來。