最愛的運動女神非福原愛 日男首選女排木村沙織
2016/09/22 06:59
日本女排隊長木村沙織。（圖片取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕我國奧運國手江宏傑和日本桌球天后福原愛昨天在東京舉行記者會，正式宣布婚訊，也讓許多日本網友心碎。而根據日本一家媒體調查，日本男性最理想結婚對象並非是福原愛，而是日本女排隊長木村沙織。日本女排隊長木村沙織。（資料照，路透）日本女排隊長木村沙織。（圖片取自Instagram）
根據日本雜誌《Suits-woman》報導，調查公司在巴西里約奧運尾聲，對20歲至40歲男女共420名進行調查，訪問問題為「是否會與運動選手結婚？」。受訪者之中，回答「會」的人士之中，男性佔38.6％，女性則有26.7％。
其中，男性最理想結婚對象首位就是木村沙織，擁有姣好身材的她，被視為「排球女神」，於2003年以17歲高中生之姿初次入選國家隊，隨後3屆奧運從未缺席，攻守兼優使她成為日本女排不可或缺的主力大砲。木村沙織今年年滿30歲，未來可能會退役。
第二名為福原愛，第三名則為日本桌球好手石川佳純。
女性部分，最理想結婚對象當中，首位就是日本「網球王子」錦織圭，第二名是職棒選手鈴木一朗，第三名則是日本北海道火腿鬥士「投打二刀流」大谷翔平。
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