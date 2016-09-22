軟銀火腿再決戰 今日重要賽事預告

大聯盟例行賽快結束啦，外卡爭奪戰呈現白熱化；日職洋聯龍頭爭奪戰，昨日靠著陽岱鋼超級美技獲勝而登頂的火腿，今日續戰軟銀，盼能拉開勝差；近10戰拿下9勝的義大氣勢正旺，另一地的Lamigo則希望能終止3連敗，搶下總冠軍賽門票；大家也不要忘了為在海碩盃拚戰的台灣好手加油阿！！

今日MLB賽事

7：00 洋基 VS 光芒（FOX體育台、FOX3台）

7：00 國民 VS 馬林魚（民視）

今日日職賽事

13：00 火腿 VS 軟銀（FOX體育台）

13：00 樂天 VS 羅德（FOX體育3台）

今日中職賽事

18：30 統一獅 VS 義大犀牛 （緯來體育台）

18：30 中信兄弟 VS Lamigo桃猿 （FOX體育2台）

今日海碩盃賽事

男子雙打：許育修／李冠毅 VS 瑞提瓦譚納／瑞提瓦譚納

洪睿晨／朗卡特 VS 山提蘭／內山靖崇

吳東霖／張擇 VS 奈達切西恩／楊宗樺