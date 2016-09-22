NBA》籃網開季前添新將 替豪哥找來新射手
2016/09/22 07:49
巴汀傑。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA新球季即將開打，連兩季無緣季後賽的籃網欲改頭換面，打造以林書豪、羅培茲（Brook Lopez）為首的全新陣容，根據外電報導，籃網再簽下一員新將，與射手巴汀傑（Chase Budinger）達成加盟協議。
巴汀傑於2009年投入NBA選秀，以投射技術聞名，多以板凳出發，生涯場均可貢獻7.9分、3籃板、三分球命中率3成52。
近年巴汀傑受傷病困擾，打打停停，上季效力於溜馬，季中遭裁斷後轉投太陽，於今夏成為完全自由球員。
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