NBA》湖人更衣室仍需老將 今與世界和平續約
2016/09/22 08:35
〔體育中心／綜合報導〕湖人隊在新球季的陣容變化不小，據美國《Yahoo!體育》報導，今天他們正式與老將世界和平（Metta World Peace）續約，另外還簽下上季效力籃網隊的禁區球員羅賓森（Thomas Robinson）。
世界和平今年36歲，在上季開始前才擠進湖人隊名單的最後一個位置。整季下來，他為湖人隊出賽35場，其中先發5場，平均上場16.9分鐘，得到5分、2.5個籃板。湖人隊在今夏Kobe退休之後，隊上曾得到2010年總冠軍的人就只剩下總教練華頓（Luke Walton）與世界和平，世界和平將繼續扮演支持年輕球員、傳授防守經驗的角色。
25歲的羅賓森是2012年第1輪第5順位被國王隊選中的高順位新秀，先後效力於國王、火箭、拓荒者、七六人、籃網等5隊。上季在籃網隊出賽71場，平均得到4.3分、5.1籃板。湖人隊與他簽下非保障的1年合約，仍寄望他能保持一定的搶籃板能力。
世界和平。（資料照，法新社）
羅賓森（左）。（資料照，美聯社）
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