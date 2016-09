MLB》史上最快19轟 洋基菜鳥瞄準美聯新人獎（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者林柏辰/綜合報導〕洋基超級菜鳥捕手桑契斯(Gary Sanchez)今日對光芒之戰單場雙響砲,轟出本季第18、19發全壘打,成為大聯盟史上最快敲出19轟的選手。

桑契斯昨日才追平追平伯格(Wally Berger)紀錄,成為大聯盟自1900年來第2位能在生涯前44場出賽就轟出17發全壘打的球員;今天2局上就敲出3分砲,6局上又補上一發陽春砲,成為第1位生涯前45場比賽就轟出19發全壘打的選手,史上最快。

桑契斯8月初才登上大聯盟,驚人表現卻已被《CBS Sports》視為美聯新人王熱門人選第2名,只落後老虎先發富爾默(Michael Fulmer)。

若桑契斯在剩餘比賽都上場,出賽數將為54場,大聯盟史上新人獎最少出賽數為1959年麥克考菲(Willie McCovey)的52場,桑契斯拿下新人獎並非紙上談兵。

桑契斯成為史上最快轟出19轟的選手。(美聯社)