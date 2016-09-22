桌球》江宏傑萬人迷 曾有外國選手留房間號碼

江宏傑從小就是萬人迷。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕奧運國手江宏傑昨與日本桌球天后福原愛證實結婚，不少日本網友被小傑俊俏、挺拔的外型所吸引。事實上，江宏傑從高中時就是個萬人迷，就連外國女選手也著迷。

據今日出刊的《自由時報》報導，江宏傑不僅高中時常有球迷寫卡片或送禮物，出國比賽時，有外國女選手想發展「超友誼」關係，直接留下飯店房間號碼，所幸小傑順利脫困，沒有誤入陷阱。

江宏傑最後選擇有共同興趣和職業的福原愛，與小傑搭檔雙打10多年的黃聖盛表示，江宏傑對交往對象非常挑，福原愛活潑可愛，又很陽光，是台灣男生喜歡的類型，他也看好「傑愛婚」。

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