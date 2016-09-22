西甲》梅西受傷退場 巴薩與馬競握手言和 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕西甲聯賽第5輪，巴塞隆納主場迎戰勁敵馬德里競技。上半場巴塞隆納靠著拉基蒂奇（Ivan Rakitić）頭錘打破僵局；下半場梅西因傷下場，馬德里競技小將科雷亞（Ángel Correa）替補上場隨即幫助球隊追平。終場兩隊以1：1戰成平手。

第41分鐘，巴塞隆納開出角球，伊涅斯塔（Andrés Iniesta）左路斜傳，拉基蒂奇在禁區中路跳起來將球頂進門，為球隊先馳得點。

第58分鐘，梅西示意自己肌肉拉傷無法繼續比賽，隨後被換下場休息。賽後的檢查報告指出，梅西的右腿內收肌撕裂傷，至少需要休養3個星期。第60分鐘，馬德里競技重整旗鼓，加比（Gabi）中路直傳，托雷斯（Fernando Torres）接應後將球回傳給科雷亞，科雷亞向禁區中路推進，防守的馬斯切拉諾（Javier Mascherano）不慎滑倒，於是科雷亞推射球門左下角得分。

兩隊隨後接連發動攻勢，巴塞隆納更是差點靠著內馬爾（Neymar Jr.）與皮克（Gerard Piqué）再度超前，只不過多次嘗試都無功而返。終場兩隊以1：1握手言和。

梅西（前）受傷坐在地上，馬競隊長戈丁（後）上前關心。（歐新社）

拉基蒂奇為巴塞隆納頂進1球。（歐新社）

科雷亞幫助球隊追平。（法新社）