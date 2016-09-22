NBA》聯盟修新法 「駭客戰術」宣告死亡

聯盟下季禁止使用「駭客戰術」。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「駭客戰術」近年廣泛地被使用在罰球不佳的球員身上，這項策略被視為拖慢比賽的罪魁禍首，NBA作為北美四大職業運動中節奏最快的賽事，讓球員不斷站上罰球線與運動本身相牴觸，下個球季聯盟將作出調整。

「駭客戰術」僅見於NBA規則，指的是在比賽最後2分鐘以前，採取對非持球球員的策略性犯規，迫使時間凍結，將對手送上罰球線，以便取得更多的進攻機會。

根據NBA官方宣布的最新規定，下季將與國際籃球接軌，未來比賽的「每一節」（包括第4節與延長賽）最後2分鐘皆不得使用駭客戰術，若違反規定向非持球者犯規，對手將獲得一次罰球，並保有球權。

另外，保羅（Chris Paul）、戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）曾使用跳到對手背上、尋求凍結時間的犯規舉動，未來也將視為惡意犯規。

關於駭客戰術的應用各有擁戴、反對者，爭議頗大。支持改變者普遍認為「駭客」有違體育精神、影響觀賞性，且犯規作為一種懲罰，不應作為可運用的資源；反對改變者則認為，球員應自我要球提升命中率，而非讓體制適應球員。

馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）曾說過，「我討厭它，它讓比賽變得醜陋，但我還是會繼續用，除非被完全禁止。我不認為球員的罰球會因戰術的使用與否有明顯的進步。」

數據統計，使用駭客戰術讓比賽增加近11分鐘，「對人不對球」令各隊在落後時，可以瞄準在場上罰球不佳的球員下手，反之則是限制罰球苦手的上場時間。

NBA總裁席爾瓦（Adam Sliver）提到，或許駭客戰術的氾濫使用對聯盟來說是個警訊，「我們想要透過調整，盡可能達到公平。」