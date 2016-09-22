MLB》田中將大單局狂挨4轟 追平大聯盟紀錄（影音）

〔記者林柏辰／綜合報導〕日籍強投田中將大今日先發面對光芒，第3局單局挨了4發全壘打，追平大聯盟自1900年來單局挨最多轟的難堪紀錄。

田中前兩局僅被敲出1支安打，隊友更早早打下7分。未料3局下先被威爾森（Bobby Wilson）敲出陽春砲，兩出局後遭朗格利亞（Evan Longoria）、米勒（Brad Miller）與迪克森 （Corey Dickerson）演出「背靠背靠背」，單局挨4轟失掉4分。

田中將大追平大聯盟紀錄，成為史上第31位單局挨4轟的投手，上一位單局挨4轟的投手是「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），他在美國時間6月26日面對印地安人的比賽中，於5局上遭4發全壘打洗禮。

田中單局挨了4發全壘打。（美聯社）