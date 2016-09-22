NBA》有戰力沒尊重？「狼王」恐遭球團買斷
2016/09/22 10:07
賈奈特可能遭買斷。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今年Kobe Bryant、鄧肯（Tim Duncan）相繼退休，聯盟面臨世代交替，根據外電報導，現年40歲的「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）很有可能成為下一位90年代出道的球員。
賈奈特與灰狼尚有最後一年約沒有走完，灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）受訪時說，KG曾向他表示，期盼能在一支具有競爭力的季後賽球隊中結束生涯。
過去2季，賈奈特在灰狼的僅出賽43場，上場時間14年生涯最低、不足20分鐘，球評普遍認為KG在球隊中的身份，已從球員轉向助教與湯斯（Karl-Anthony Towns）導師，考量到提升球隊競爭力，買斷KG已成球團動用的選項。
另外，灰狼高層因換帥傳出與賈奈特產生摩擦，球團炒掉米歇爾（Sam Mitchell）讓前公牛總教練希波鐸（Tom Thibodeau）接手，令身為好友的賈奈特大感不爽。
根據外電報導，屆時灰狼若買斷合約，KG很有可能重披綠衫回到波士頓，與塞爾提克簽下一日短約退休，因塞爾提克仍是最符「具季後賽競爭力」的球隊選擇。
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