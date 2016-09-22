日職》明年回中職？ 西武恐不留李振昌

西武明年恐不留李振昌。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武昨以2：5輸給歐力士，確定連續3年落在洋聯4-6名的B段班，球團直言，投手是戰績不佳的理由之一，並點名我國旅日好手李振昌可能不續約。

西武球團本部長鈴木葉留彦指出，投手是本季B段班的理由，必須要重新調整陣容，關於洋投部分，季中加入的沃夫（Brian Wolfe），還有複數年合約的郭俊麟可望續留。至於李振昌、前義大洋投偉克（Esmerling Vasquez）、保利諾（Felipe Paulino）恐不續留。

郭俊麟本季登板12場，戰績0勝3敗，防禦率8.46；李振昌則出賽18場，防禦率6.48；前義大洋投偉克出賽19場，防禦率5.51。