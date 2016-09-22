桌球》江宏傑開微博 不到1天吸5萬多粉絲

〔體育中心／綜合報導〕奧運國手江宏傑與日本桌球天后福原愛證實結婚後，昨天記者會後跟隨小愛創立微博，不到24小時就吸引超過5萬名粉絲，不少中國網友獻上祝福，「愛醬就交給你啦！」

福原愛小時候就在中國練球，能說流利的中文，且長相可愛又容易哭，受到中國網友喜愛，盛讚為「最不討厭的日本人」，也讓福原愛在微博有238萬粉絲。

或許是融入小愛的生活環境，江宏傑也在微博辦了帳號，並關注福原愛專屬陪練金惠美與私人教練湯媛媛。不到24小時，江宏傑微博就吸引超過5.5萬粉絲。

不少中國網友都獻上祝福，「好好幸福！愛醬哭的話，我覺得我棗總可能要去打你的」、「你要是欺負愛醬東北三省的人民會組團來找你喝茶聊天的」、「大魔王們都看著呢，小江好好珍惜愛醬哦祝福」

江宏傑在微博分享兩人的合照。（取自江宏傑微博）