NBA》七六人總裁看好西蒙斯 「退休後必進名人堂」

西蒙斯（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2016年NBA選秀狀元，西蒙斯（Ben Simmons）被七六人隊寄予厚望。最近接受採訪時，七六人隊總裁柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）認為，西蒙斯的天賦與後天努力，未來有機會進入籃球名人堂。

西蒙斯在夏季聯賽和休賽期訓練中的表現讓柯蘭吉洛相當期待：「我們所看到的西蒙斯擁有強大的天賦，以及成為偉大球員的可能性。一切都讓我們很興奮，我們用狀元籤選擇他，現在已經看到一點成果。希望在未來的5到10年內，我們都能看到他成長，成為偉大的球員、未來的名人堂球員。他是否有能力？我認為他有。他是否得努力？當然。」

「我認為西蒙斯可以打控衛，也可以到禁區打大前鋒。他能在場上防守不同位置的球員，」柯蘭吉洛說，「他無疑是我們最好的球員之一，他在場上的視野非常好。我已經很久沒看過擁有這種視野與創造力的球員。所以我們認為他的未來一片光明。」