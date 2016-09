MLB》霸氣甩棒後包爺再創新作 開轟倒著跑

〔記者林柏辰/綜合報導〕去年藍鳥與遊騎兵季後賽,「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)開轟後霸氣甩棒成為經典畫面之一。今天與水手之戰中,包爺開轟後倒著跑再度蔚為話題。

水手今由「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)先發,他主投7局僅被敲2安1分未失,藍鳥先發桑契斯(Aaron Sanchez)也不遑多讓,主投6局因青木宣清安打失掉1分。

9上0:1落後的藍鳥最後反攻機會,一出局後包提斯塔一棒將球送出外野大牆追平比數,他開轟後先倒著跑目送球而去,再轉身開始跑壘,開轟後的一舉一動都成為話題。

包提斯塔開轟後倒著跑。(USA today)

不過水手在延長賽12局下靠著卡諾(Robinson Cano)的高飛犧牲打,2:1氣走藍鳥,由於今日金鶯再輸給紅襪,水手將外卡勝差追到2場差距,繼續保有季後賽機會。