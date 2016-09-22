MLB》霸氣甩棒後包爺再創新作 開轟倒著跑

〔記者林柏辰／綜合報導〕去年藍鳥與遊騎兵季後賽，「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）開轟後霸氣甩棒成為經典畫面之一。今天與水手之戰中，包爺開轟後倒著跑再度蔚為話題。

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水手今由「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）先發，他主投7局僅被敲2安1分未失，藍鳥先發桑契斯（Aaron Sanchez）也不遑多讓，主投6局因青木宣清安打失掉1分。

9上0：1落後的藍鳥最後反攻機會，一出局後包提斯塔一棒將球送出外野大牆追平比數，他開轟後先倒著跑目送球而去，再轉身開始跑壘，開轟後的一舉一動都成為話題。

包提斯塔開轟後倒著跑。（USA today）

不過水手在延長賽12局下靠著卡諾（Robinson Cano）的高飛犧牲打，2：1氣走藍鳥，由於今日金鶯再輸給紅襪，水手將外卡勝差追到2場差距，繼續保有季後賽機會。