NBA》公鹿折一角 「米豆」球季恐報銷

米德爾頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿才與「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）完成續約，想不到今日傳出噩耗，上季打出生涯代表作的後衛米德爾頓（Khris Middleton）在訓練中不慎傷及左腿腳筋，導致嚴重撕裂，近期將接受手術，預計得休養6個月時間。

根據報導，公鹿隊內訓練尚未開始，米德爾頓是在自主訓練中扭傷，總管哈蒙德（John Hammond）發表聲明，「很明顯，這是一則令人沮喪的消息，但傷痛亦是比賽的一部分，我們得依靠輪值來彌補他受傷時的缺陣。」

米德爾頓於2012-13球季加入聯盟，生涯前三年多從板凳出發，數據穩定成長，上季終於博得先發位置，場均可繳出18.2分、3.8籃板、4.2助攻，三分球命中率3成96，是公鹿後場最重要的攻防核心。

米德爾頓在2015年7月與公鹿完成續約，雙方同意簽下5年7000萬美元（約21億新台幣），尚有4年約未走完，2019-20球季擁有球員選項。