中職、大聯盟防禦率王最差數據 今年恐將改寫
2016/09/22 10:59
田中將大。（法新社）
〔記者羅志朋／綜合報導〕今天洋基日籍投手田中將大對光芒先發6局失4分，防禦率升至3.07，目前仍暫居美聯防禦率王，微幅領先紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello）的3.08，有可能寫下大聯盟史上數據最差的防禦率王紀錄。
1950年克里夫蘭印地安人名投Early Wynn防禦率3.20，為大聯盟史上數據最差的防禦率王，本季美聯投手防禦率普遍偏高，包括田中和波瑟羅都超過3，一個不小心就有可能改寫紀錄；今年國聯防禦率排行榜，小熊投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）以2.06暫居第一。
值得一提的是，大聯盟百年歷史，僅7名防禦率王為3開頭，前一次是2007年效力天使的雷基（John Lackey），防禦率3.01。
亞洲職棒聯盟方面，過去日、韓、中職防禦率王最高都是3開頭，巧合的是，這3個國家職棒聯盟各出現2次。
其中日職為2000年歐力士投手戎信行的3.27、2001年羅德洋投Nathan Minchey的3.26；韓職為前年三星獅洋投Rick VandenHurk的3.18、2003年現代獨角獸洋投Shane Bowers的3.01；中職史上防禦率王最高為2009年潘威倫的3.31，第2則是去年羅力的3.26。
目前中職防禦率排行榜，羅力以4.45居首，羅曼4.56、力猛4.86分居第2、3名；以現狀來看，今年中職很可能出現4字頭的防禦率王，如果球季結束成真，將成為美、日、韓、中職史上首例。
今年日職央聯防禦率排行榜，巨人投手菅野智之的1.90暫居第一，羅德投手石川步以2.13暫居洋聯防禦率王；韓職方面，斗山熊洋投Dustin Nippert防禦率2.92暫居第一。
相關新聞
- MLB》大聯盟評年度體操開球 台灣楊千玫得第一（影音）
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 美球迷、大聯盟官網熱議
- MLB》前洋投費古洛愛台灣 穿統一球衣開球
- MLB》旅台就是神 前中職洋投重返大聯盟
- 棒球》老邦為早產兒募款 好友建仔跨海相挺
推薦新聞
-
MLB》皇家1分差輸印地安人 美聯中區淘汰出局2016/09/22 11:45
-
日職》再見神接殺 大谷翔平：只有岱桑接得到（影音）2016/09/22 11:08
-
MLB》霸氣甩棒後包爺再創新作 開轟倒著跑2016/09/22 10:18
-
NBA》有戰力沒尊重？「狼王」恐遭球團買斷2016/09/22 10:07
-
西甲》梅西受傷退場 巴薩與馬競握手言和 （影音）2016/09/22 09:04