中職、大聯盟防禦率王最差數據 今年恐將改寫

田中將大。（法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天洋基日籍投手田中將大對光芒先發6局失4分，防禦率升至3.07，目前仍暫居美聯防禦率王，微幅領先紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello）的3.08，有可能寫下大聯盟史上數據最差的防禦率王紀錄。

1950年克里夫蘭印地安人名投Early Wynn防禦率3.20，為大聯盟史上數據最差的防禦率王，本季美聯投手防禦率普遍偏高，包括田中和波瑟羅都超過3，一個不小心就有可能改寫紀錄；今年國聯防禦率排行榜，小熊投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）以2.06暫居第一。

值得一提的是，大聯盟百年歷史，僅7名防禦率王為3開頭，前一次是2007年效力天使的雷基（John Lackey），防禦率3.01。

亞洲職棒聯盟方面，過去日、韓、中職防禦率王最高都是3開頭，巧合的是，這3個國家職棒聯盟各出現2次。

其中日職為2000年歐力士投手戎信行的3.27、2001年羅德洋投Nathan Minchey的3.26；韓職為前年三星獅洋投Rick VandenHurk的3.18、2003年現代獨角獸洋投Shane Bowers的3.01；中職史上防禦率王最高為2009年潘威倫的3.31，第2則是去年羅力的3.26。

目前中職防禦率排行榜，羅力以4.45居首，羅曼4.56、力猛4.86分居第2、3名；以現狀來看，今年中職很可能出現4字頭的防禦率王，如果球季結束成真，將成為美、日、韓、中職史上首例。

今年日職央聯防禦率排行榜，巨人投手菅野智之的1.90暫居第一，羅德投手石川步以2.13暫居洋聯防禦率王；韓職方面，斗山熊洋投Dustin Nippert防禦率2.92暫居第一。