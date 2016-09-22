日職》再見神接殺 大谷翔平：只有岱桑接得到（影音）

〔體育中心／綜合報導〕右胸肋骨骨折的陽岱鋼，昨天忍痛搏命演出，兩度上演關鍵美技，包括背後跑動約40公尺的「再見接殺」，幫助大谷翔平奪下本季第9勝，大谷賽後也忍不住讚賞，「這球只有岱桑才接得到，實在是太關鍵的守備了！」

陽岱鋼8月16日受傷即因撞牆接殺所致，球團日前證實他傷勢嚴重須休息，短暫休息5天後，昨天首度替補出賽，雖然代打1打數被三振，但7局下先跳上全壘打牆沒收長打，9局下再沒收江川智晃可能的再見安打。

陽岱鋼賽後坦言，雖然疼痛感覺仍然存在，但既然出場比賽就是想要贏球。火腿昨天要回洋聯龍頭，只要今天再贏軟銀或和局，就能亮起M6或M7。