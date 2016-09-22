MLB》皇家1分差輸印地安人 美聯中區淘汰出局

皇家輸給印地安人，在美聯中區淘汰出局。（法新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕堪薩斯皇家今日3：4不敵同區龍頭印地安人，正式宣告在美聯中區淘汰出局，欲衛冕世界大賽冠軍僅剩外卡之路。

印地安人今由王牌克魯伯（Corey Kluber）掛帥，他主投6.1局飆出9K，被敲6支安打失掉2分責失，力壓先發5.2局失掉3分的甘迺迪（Ian Kennedy），拿下本季第18勝，仍是本季美聯賽揚獎大熱門。

皇家輸球後，在美聯中區遭到淘汰，即便還有機會爭奪外卡，但與外卡第2名的金鶯勝差高達5場，在剩下10場例行賽中機會仍十分渺茫。