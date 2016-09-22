MLB》太神！ 他沒收再見3分砲結束比賽（影音）
2016/09/22 11:48
〔體育中心／綜合報導〕大都會塞思佩德斯（Yoenis Cespedes）今在9局下、3：4擊出深遠飛球，眼看要形成再見三分砲，未料竟被勇士外野手英西亞提（Ender Inciarte）沒收，演出再見接殺，驚動全場。
9局下，1分落後的大都會靠著安打與保送，2出局攻占一二壘，塞思佩德斯抓到一記95.2英里快速球，一棒扛向中右外野，眼看就要出牆外，英西亞提以最快19.1英里的速度衝到全壘打牆，躍起接殺結束比賽，預約本季年度最佳守備。
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