MLB》太神！ 他沒收再見3分砲結束比賽（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大都會塞思佩德斯(Yoenis Cespedes)今在9局下、3:4擊出深遠飛球,眼看要形成再見三分砲,未料竟被勇士外野手英西亞提(Ender Inciarte)沒收,演出再見接殺,驚動全場。

9局下,1分落後的大都會靠著安打與保送,2出局攻占一二壘,塞思佩德斯抓到一記95.2英里快速球,一棒扛向中右外野,眼看就要出牆外,英西亞提以最快19.1英里的速度衝到全壘打牆,躍起接殺結束比賽,預約本季年度最佳守備。