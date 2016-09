MLB》板凳清空衝進場 殷仔收大聯盟罰單

Your browser does not support iframes.

〔記者林柏辰/綜合報導〕「台灣英雄」陳偉殷今日在臉書上表示,由於上週仍在傷兵名單時衝進場內,收到人生中第一張大聯盟的罰單。

台灣時間9月15日馬林魚與勇士之戰,由王牌費南德茲(Jose Fernandez)掛帥,7局他上場打擊時遭對手95英里(約152.8公里)頭部近身球伺候,雙方板凳清空,陳偉殷也衝進場內。

由於當時陳偉殷仍在15天傷兵名單內,根據大聯盟規定,傷兵名單的球員在比賽進行中都不能進入場內,因此收到大聯盟的罰單。

不過陳偉殷也幽默表示,即使當時知道這個規定,他還是會衝進去,只是會把罰單交給費南德茲。