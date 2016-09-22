MLB》板凳清空衝進場 殷仔收大聯盟罰單

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〔記者林柏辰／綜合報導〕「台灣英雄」陳偉殷今日在臉書上表示，由於上週仍在傷兵名單時衝進場內，收到人生中第一張大聯盟的罰單。

台灣時間9月15日馬林魚與勇士之戰，由王牌費南德茲（Jose Fernandez）掛帥，7局他上場打擊時遭對手95英里（約152.8公里）頭部近身球伺候，雙方板凳清空，陳偉殷也衝進場內。

由於當時陳偉殷仍在15天傷兵名單內，根據大聯盟規定，傷兵名單的球員在比賽進行中都不能進入場內，因此收到大聯盟的罰單。

不過陳偉殷也幽默表示，即使當時知道這個規定，他還是會衝進去，只是會把罰單交給費南德茲。