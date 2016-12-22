台銀搶平隊史5連勝 今日轉播與賽事預告

早安，今天依然充滿著精彩的NBA賽事，東部霸主騎士將在主場迎戰公鹿，2隊昨僵持至延長賽才分出勝負，今天再次交鋒勢必有精彩對抗，請鎖定自由體育頻道帶給你最新消息。

將鏡頭拉回國內，SBL賽事，首先由2連勝的台啤迎戰目前排名第2的勇士，擺脫低潮的李恩將與B.戴維斯正面對決，勢必精彩可期，另外，今晚挑戰平隊史紀錄5連勝的台銀將對上目前排名墊底的金酒，台銀全隊針對金酒洋將菲爾普斯做戰術演練，企圖搶下關鍵一勝，想了解最新戰況，請一定要鎖定自由體育提供的文字轉播。

NBA例行賽

08:00 公鹿 VS. 騎士

09:00 雷霆 VS. 鵜鶘

09:00 巫師 VS. 公牛（愛爾達體育）

10:00 火箭 VS. 太陽

SBL例行賽

18:00 勇士 VS. 台啤（緯來體育、緯來精采、愛爾達體育）

20:00 台銀 VS. 金酒（緯來體育、緯來精采、愛爾達體育）