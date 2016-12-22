經典賽》小熊勸退 上原浩治辭退日本隊

上原浩治。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛轉隊至小熊隊的日籍投手上原浩治，日前有意再代表日本隊打世界棒球經典賽，但他昨天在日本電視節目中明確表示，將不會參賽。

現年41歲的上原浩治，以1年450萬美元加盟小熊，將與新任終結者戴維斯（Wade Davis）、朗登（Hector Rondon）組成牛棚三巨頭。

上原浩治昨在電視節目中表示，因為球團不希望他參加經典賽，他決定不參賽，對此感到非常抱歉。

明年4月滿42歲的上原浩治，本季在紅襪隊出賽50場，戰績2勝3敗18中繼7救援，防禦率3.45，總計47局，被敲34安打，送出63次三振。

上原浩治曾參加過第一屆世界棒球經典賽。（資料照，記者林正堃攝）