NBA》湖人傳奇：打爆柯瑞、勇士毫無難度

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季開打至今，勇士繳出25勝4敗戰績，獨佔聯盟鰲頭，平均每場轟下117.4分的火力更是無人能及。但儘管如此，勇士仍不被傳奇球星認可，叱吒80年代「Show Time」的湖人名將「黑旋風」渥錫（James Worthy）更不諱言，「不把柯瑞、勇士放在眼裡。」

上季勇士繳出史無前例的73勝9敗戰績，時有「超湖人、趕公牛」兩大王朝之說，渥錫受訪時指出，「如果能按我們打球的方法，充滿對抗性但不骯髒的防守，我壓根不認為這有絲毫難度。」

渥錫繼續說，「試想，柯瑞不論在進攻、防守上都得面對我或魔術強森（Magic Johnson），我不是說非得回到過去，但即使是在這個打得更快速的三分球世代，你沒有防守和籃板，要怎麼討得到便宜？」

渥錫在1982年的選秀會上被湖人以壯元籤相中，生涯12個球季從一而終為湖人效力，退役後被選為50大球星、入主NBA名人堂，生涯場均17.6分、5.1籃板、3助攻，手握3枚總冠軍戒指。

魔術強森、渥錫。（取自網路）