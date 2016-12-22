NBA》2017名人堂名單出爐 「T-MAC」、韋柏領銜

麥葛瑞迪。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕今日NBA官方公布2017年名人堂候選人名單，其中最亮眼的球員無疑是7度明星、曾上演35秒狂砍13分的「T-MAC TIME」的2屆得分王麥葛瑞迪（Tracy McGrady）。

除了亞洲球迷熟知的「T-MAC」外，包括活塞「大班」華勒斯（Ben Wallace）、國王韋柏（Chris Webber）都在名單中。

值得一提的是，美媒《ESPN》將麥葛瑞迪及韋柏排在歷史100大球星的63名及66名，兩人生涯戰功顯赫，可惜直到退役仍難求一冠。

過去麥葛瑞迪曾效力暴龍、魔術、火箭等6支球隊，生涯場均19.6分、5.6籃板、4.4助攻。

韋柏生涯曾效力於勇士、華盛頓子彈、國王等隊，被譽為最會傳球的大前鋒之一，生涯場均20.7分、9.8籃板、4.2助攻、1.4抄截、1.4火鍋。

韋柏。（取自NBA官網）







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