NBA》2017名人堂名單出爐 「T-MAC」、韋柏領銜

2016/12/22 08:22

麥葛瑞迪。（資料照，法新社）


〔體育中心／綜合報導〕今日NBA官方公布2017年名人堂候選人名單，其中最亮眼的球員無疑是7度明星、曾上演35秒狂砍13分的「T-MAC TIME」的2屆得分王麥葛瑞迪（Tracy McGrady）。

除了亞洲球迷熟知的「T-MAC」外，包括活塞「大班」華勒斯（Ben Wallace）、國王韋柏（Chris Webber）都在名單中。

值得一提的是，美媒《ESPN》將麥葛瑞迪及韋柏排在歷史100大球星的63名及66名，兩人生涯戰功顯赫，可惜直到退役仍難求一冠。

過去麥葛瑞迪曾效力暴龍、魔術、火箭等6支球隊，生涯場均19.6分、5.6籃板、4.4助攻。

韋柏生涯曾效力於勇士、華盛頓子彈、國王等隊，被譽為最會傳球的大前鋒之一，生涯場均20.7分、9.8籃板、4.2助攻、1.4抄截、1.4火鍋。

韋柏。（取自NBA官網）


2017 NBA名人堂名單
候選人 身份
Mark Aguirre 球員
Geese Ausbie 球員
Bill Bertka 教練
Muggsy Bogues 球員
Junior Bridgeman 球員
Irv Brown 裁判
Maurice Cheeks 球員
Terry Cummings 球員
Lefty Driesell 教練
Hugh Evans 裁判
Bill Fitch 教練
Cotton Fitzsimmons 教練
Tim Hardaway 球員
Del Harris 教練
Robert Hughes 教練
Kevin Johnson 球員
Marques Johnson 球員
Bobby Jones 球員
Jerry Jones 教練
Gene Keady 教練
Rollie Massimino 教練
Tracy McGrady 球員
Gary McKnight 教練
Danny Miles 教練
Sidney Moncrief 球員
Dick Motta 教練
Swen Nater 球員
Jake O’Donnell 裁判
Jim Phelan 教練
Mark Price 球員
Jere Quinn 教練
Glenn Robinson 教練
Lee Rose 教練
Bo Ryan 教練
Bob Saulsbury 教練
Bill Self 教練
Jack Sikma 球員
Steve Smith 教練
Fred Snowden 教練
Harry Statham 教練
Eddie Sutton 教練
Rudy Tomjanovich 教練
Ben Wallace 球員
Chris Webber 球員
Paul Westphal 球員

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