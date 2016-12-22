NBA》2017名人堂名單出爐 「T-MAC」、韋柏領銜
2016/12/22 08:22
麥葛瑞迪。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今日NBA官方公布2017年名人堂候選人名單，其中最亮眼的球員無疑是7度明星、曾上演35秒狂砍13分的「T-MAC TIME」的2屆得分王麥葛瑞迪（Tracy McGrady）。
除了亞洲球迷熟知的「T-MAC」外，包括活塞「大班」華勒斯（Ben Wallace）、國王韋柏（Chris Webber）都在名單中。
值得一提的是，美媒《ESPN》將麥葛瑞迪及韋柏排在歷史100大球星的63名及66名，兩人生涯戰功顯赫，可惜直到退役仍難求一冠。
過去麥葛瑞迪曾效力暴龍、魔術、火箭等6支球隊，生涯場均19.6分、5.6籃板、4.4助攻。
韋柏生涯曾效力於勇士、華盛頓子彈、國王等隊，被譽為最會傳球的大前鋒之一，生涯場均20.7分、9.8籃板、4.2助攻、1.4抄截、1.4火鍋。
韋柏。（取自NBA官網）
|候選人
|身份
|Mark Aguirre
|球員
|Geese Ausbie
|球員
|Bill Bertka
|教練
|Muggsy Bogues
|球員
|Junior Bridgeman
|球員
|Irv Brown
|裁判
|Maurice Cheeks
|球員
|Terry Cummings
|球員
|Lefty Driesell
|教練
|Hugh Evans
|裁判
|Bill Fitch
|教練
|Cotton Fitzsimmons
|教練
|Tim Hardaway
|球員
|Del Harris
|教練
|Robert Hughes
|教練
|Kevin Johnson
|球員
|Marques Johnson
|球員
|Bobby Jones
|球員
|Jerry Jones
|教練
|Gene Keady
|教練
|Rollie Massimino
|教練
|Tracy McGrady
|球員
|Gary McKnight
|教練
|Danny Miles
|教練
|Sidney Moncrief
|球員
|Dick Motta
|教練
|Swen Nater
|球員
|Jake O’Donnell
|裁判
|Jim Phelan
|教練
|Mark Price
|球員
|Jere Quinn
|教練
|Glenn Robinson
|教練
|Lee Rose
|教練
|Bo Ryan
|教練
|Bob Saulsbury
|教練
|Bill Self
|教練
|Jack Sikma
|球員
|Steve Smith
|教練
|Fred Snowden
|教練
|Harry Statham
|教練
|Eddie Sutton
|教練
|Rudy Tomjanovich
|教練
|Ben Wallace
|球員
|Chris Webber
|球員
|Paul Westphal
|球員
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