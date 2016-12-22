NBA》杜蘭特排擠效應？ 多項數據證明柯瑞神力不再

柯瑞的數據比起上季明顯下滑。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季勇士網羅杜蘭特（Kevin Durant）成功，球隊實力獲得大幅提升，但隨著KD的加盟，「浪花一哥」柯瑞（Stephen Curry）呈現在數據上的，卻是陷入困境的不穩定。

上季例行賽勇士以73勝戰績獨走，柯瑞再度突破個人紀錄，完成402顆三分球的壯舉，並以場均30.1分首度坐上得分王寶座，但本季累積三分球速度、命中率及射程範圍比起上季顯得遜色許多。

根據《ESPN》數據分析，上季柯瑞前29場的表現為，30.8分、5.4籃板、6.3助攻，共投進134顆三分球，三分球命中率為44.5%；本季至今，柯瑞繳出24.7分、4.3籃板、5.8助攻，共投進110顆三分球，命中率為40.4%。

上季前29場的比賽中，柯瑞從未有過低於雙位數、三分球盡墨的成績，本季卻有2戰分別10投0中、8投0中，18日對上拓荒者的比賽，柯瑞全場14投3中僅拿8分，尷尬打破自己連續49場例行賽得分突破雙位數的紀錄。

另外，柯瑞上季勇於出手，招牌的「Logo Shot」投籃範圍極廣，但本季在40尺以外的跳投僅命中2球，足證明杜蘭特的到來改變柯瑞的打法與數據。

柯瑞本季的投籃分析圖。（取自PointAfter.com）