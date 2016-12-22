NBA》湖人小南斯左膝瘀傷 將無限期停賽

小南斯（中）受傷後需隊友攙扶。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人小南斯（Larry Nance Jr.）在昨天對上黃蜂一役，左腳受了傷，而在經過檢查後，湖人球團宣布小南斯將無限期休賽。

小南斯是在比賽第三節時受傷的，當時他撥掉黃蜂隊的球，並試著爭搶球權，不料卻因此而受傷。小南斯在經過X光檢查後，確定是左膝瘀傷，但因為傷口腫脹，目前無法確定進一步的傷勢。

湖人教頭華頓（Luke Walton）表示，小南斯的缺陣對於湖人來說無疑是個大損失，而且小南斯是湖人板凳球員中的一大主力，少了他，湖人就失去具有影響力的大前鋒。而小南斯本季平均貢獻7分、5.5籃板及1.3助攻，而他的傷勢目前還要經過進一步的檢查，才能確定他的復出時間。

小南斯。（資料照，法新社）