NBA》湖人小南斯左膝瘀傷 將無限期停賽
2016/12/22 09:00
小南斯（中）受傷後需隊友攙扶。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕湖人小南斯（Larry Nance Jr.）在昨天對上黃蜂一役，左腳受了傷，而在經過檢查後，湖人球團宣布小南斯將無限期休賽。
小南斯是在比賽第三節時受傷的，當時他撥掉黃蜂隊的球，並試著爭搶球權，不料卻因此而受傷。小南斯在經過X光檢查後，確定是左膝瘀傷，但因為傷口腫脹，目前無法確定進一步的傷勢。
湖人教頭華頓（Luke Walton）表示，小南斯的缺陣對於湖人來說無疑是個大損失，而且小南斯是湖人板凳球員中的一大主力，少了他，湖人就失去具有影響力的大前鋒。而小南斯本季平均貢獻7分、5.5籃板及1.3助攻，而他的傷勢目前還要經過進一步的檢查，才能確定他的復出時間。
小南斯。（資料照，法新社）
相關新聞
- NBA》「表弟」態度大轉彎 笑稱好想念記者們（影音）
- NBA》2017名人堂名單出爐 「T-MAC」、韋柏領銜
- NBA》季前簽18億大約 「神經刀」動手術將缺席4至6週
- 重返先發仍吞敗 「豪」失望不失意
- 卡森斯飆55分 牙套更搶戲
推薦新聞
-
SBL》菲爾普斯繳超扯46分、29籃板 率金酒在2OT大戰勝出2016/12/22 23:04
-
SBL Live》得分創本季新高 富邦大勝台啤2016/12/22 19:55
-
中職》大溪工安意外 統一獅領隊蘇泰安捐3萬並發起愛心募款2016/12/22 18:54
-
暖心！大溪工安意外 職棒球星伸援手2016/12/22 18:13
-
中職》前阪神投手西村憲 傳獲邀中信兄弟春訓2016/12/22 16:36