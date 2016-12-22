NBA》季前簽18億大約 「神經刀」動手術將缺席4至6週

J.R.史密斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊J.R.史密斯（J.R. Smith）因右手拇指斷裂，必須開刀，他可能將缺席四至六週，讓騎士隊又再添一名傷兵。

現年31歲的J.R.史密斯在前場對上公鹿隊的比賽中，弄傷右手拇指，經隊醫檢查後，確定要動手術。J.R.史密斯預計將缺席四至六週，他本季也曾因為膝傷和腳踝受傷缺席五場比賽。

J.R.史密斯季前與騎士隊簽下4年5700萬美元（約新台幣18億元）的大合約，但他本季表現欠佳，上季每場平均得分還有12.4分，本季場均只有8.6分，投籃命中率更是低到33.7％。

騎士隊目前隊上的傷兵除了J.R.史密斯，還有左膝受傷的洛夫（Kevin Love），但球隊粗估他能在美國時間23日面對籃網的比賽時可歸隊；另外還有中鋒「鳥人」C.安德森（Chris Andersen），他日前因右膝韌帶斷裂，需要動大手術，本季恐報銷。

J.R.史密斯。（資料照，美聯社）