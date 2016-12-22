MLB》藍鳥火速簽替代人選 明星老臣很傻眼

英卡納西恩明年披上藍鳥戰袍機率很低。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕重砲手英卡納西恩（Edwin Encarnacion）至今仍未找到新東家，雖然很想回到多倫多，但經紀人金澤（Paul Kinzer）今上節目坦言，來季幾乎不會再披上藍鳥球衣。

「並不是沒有球隊對他有興趣，但我們表態過英卡納西恩希望回到多倫多，他感覺那才是他的家。」金澤說，目前有六隊報價複數年合約，大部分都是3年約。

金澤表示，藍鳥確實曾經報過價，但那時自由市場還沒開始，英卡納西恩想要先變成自由球員，看看市場上有誰對他有興趣。然而，藍鳥動作非常迅速，自由市場開跑後一週內就以3年3300萬（約新台幣10億元）簽下摩拉雷斯（Kendrys Morales），此舉讓英卡納西恩很驚訝。

「完全沒想到他們動作這麼快，我們原本打算先跟藍鳥談再想下一步。」金澤說，當他們看到藍鳥月初又以2年1250萬簽下皮爾斯（Steve Pearce）時，「我們認知到那扇門已經關的差不多了。」英卡納西恩很有可能告別8年藍鳥生涯。

對於英卡納西恩尚未找到新東家，金澤說他原本期待能從紅襪與洋基獲得好報價，但顯然沒有實現，他認為必須犧牲選秀權的因素影響到合約進度，而新定案的勞資協議也是因素之一。