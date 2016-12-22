NBA》比起入選明星賽 「飆風玫瑰」更想休息

羅斯（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天才傷癒歸隊的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）已經近五年沒有參加明星賽，而他在談到關於明星賽的投票新制時表示，雖然不在意是否能入選，但他依然會投自己一票。

羅斯曾在2011年獲選為MVP，而他最近一次入選明星賽是在2012年，距今已四年多。而明星賽今年改制，球員們也可以加入投票，對此羅斯不諱言地表示，會把票投給自己。

但羅斯也補充說明，比起參加明星賽，自己更希望能休息。「如果我的隊友入選，我會替他們開心，但對我來說，我已經三、四年沒打明星賽了，以往明星周我都在休息，老實說我比較想要休息。」

明星賽票選預計在台灣時間12月26日晚間12點開始投票，並在明年1月16日截止，而本屆明星賽將於紐奧良舉行。