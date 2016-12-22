NBA》「表弟」態度大轉彎 笑稱好想念記者們（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國王球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）先前與記者發生口角衝突事件，他事後發出道歉聲明。他昨天面對拓荒者的比賽拿下55分，幫助球隊拿下勝利。賽後卡森斯面對媒體們訪問時態度大轉變，直呼：「朋友們，你們好，好想念你們！」

卡森斯先前因不滿《沙加緬度蜜蜂報》專欄作家安迪（Andy Furillo）在報導中提及弟弟的夜店衝突事件與自己在紐約夜店的鬥毆案，因此大動肝火於休息室外痛罵安迪，引發軒然大波。事後卡森斯發出道歉聲明，國王隊也對他開出罰單作為懲罰。

卡森斯昨天賽後面對體們訪問時，他笑容靦腆，開頭就說：「朋友們，你們好，我好想念你們。」卡森斯還問記者們今天過得如何，記者們也紛紛說：「很好」，卡森斯就說：「那我們就開始吧！」接著卡森斯接受記者們的提問。

國王球星「表弟」卡森斯。（資料照，美聯社）