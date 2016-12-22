NBA》先發五人得分上雙 灰狼獵鷹喜收二連勝

湯斯攻下「雙十」17分、18籃板，助灰狼擊敗老鷹。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天挑戰老鷹主場，先發球員表現優異，得分全破十，湯斯（Karl-Anthony Towns）更是拿下17分、18籃板，終場灰狼92：84擊敗老鷹，拿下本季首次的二連勝。

老鷹中鋒豪爾德（Dwight Howard）今天二度缺陣，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）第一節也因鼠蹊部受傷而提早退場。整場比賽老鷹團隊籃板數為35個，比灰狼的52個籃板還少了17個，命中率也略遜於對手，最終無法保住勝利。

老鷹後衛施洛德（Dennis Schroder）攻下21分7助攻，米爾塞普（Paul Millsap）則貢獻18分、10籃板，柯佛（Kyle Korver）則拿下10分。

灰狼先發五人得分上雙，威金斯（Andrew Wiggins）攻下全隊最高19分，盧比歐（Ricky Rubio）10分8助攻，拉文（Zach LaVine）也挹注18分。此役灰狼拿下本季首次二連勝，目前暫居西部第13。