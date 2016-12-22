NBA》主場遭自家球迷噓 魏德：我很失望

魏德（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊在上週吞下難堪的三連敗，導致芝加哥球迷以噓聲表達不滿。而魏德（Dwyane Wade）今日在練習時表示，對於球迷當時的噓聲感到很失望。

公牛17日在自家主場迎戰公鹿，不料最後卻慘輸對手26分，現場球迷看到家鄉球隊的慘敗後，氣憤地以噓聲伺候。

而魏德今日談到那場比賽時表示，對於球迷的噓聲感到失望。「我們也曾在主場擊敗過騎士、馬刺等強敵，我不認為輸給公鹿就應該受到這樣的對待。我希望可以看到球迷多點耐心並支持著我們。」

公牛也在週二時打敗活塞，中止三連敗困境，而公牛今日將在主場對上巫師，能否奪勝獲得球迷歡呼，令人期待。