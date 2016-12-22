MLB》除了大谷外 這些日本選手也備受球探關注
2016/12/22 09:53
〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽明年3月開打，除了「投打二刀流」大谷翔平受到美國大聯盟各球團關注外，包含橫濱主砲筒香嘉智、巨人王牌投手菅野智之。
《Zakzak》報導，一名美國聯盟的球探指出，今年打出44轟、110分打點的央聯雙冠王成績的筒香嘉智，他擊球的能力很好、而且揮棒時身體晃動很少，認為他可以應付大聯盟的投手。另外，大聯盟官網還特別介紹筒香嘉智，更說可期待在經典賽看到他的表現。
該名球探也對菅野智之評價很高，「直球的球威、控球，應該是日本最好。」菅野智之本季繳出9勝6敗，防禦率2.01，在183.1局的投球中送出189次三振。另外，樂天王牌投手則本昂大、西武獅菊池雄星，也是大聯盟各球團的目標。
筒香嘉智。（資料照，記者陳志曲攝）
菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）
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