曾被陳金鋒轟3分砲 上原浩治國際賽成績依然鬼神

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊投手上原浩治宣布不打2017年世界棒球經典賽（WBC），日本媒體《日刊體育》整理他過去在國際賽的鬼神成績，至今仍是從未吞過敗投的日本投手。

假如不算美國與日本的交流賽，上原浩治在國際賽總計出賽25場，戰績12勝0敗2救援，防禦率僅1.92。其中單場失掉最多分的就是2004年雅典奧運，被「台灣巨砲」陳金鋒轟出3分砲，一度以0：3落後，但他最後依舊繳出7局掉3分的優質先發，日本也演出逆轉秀險勝台灣，這是上原最接近國際賽敗投的比賽。

上原浩治國際賽時刻：

●國際賽初登板是1997年亞錦賽，當時是大阪體育大學大三生的上原，來台灣出賽對戰菲律賓隊，3局被敲1安打，無失分。

●上原擔任1997年洲際盃決賽的先發，大戰國際賽事151連勝的古巴，結果繳出5.1局掉1分的好投中止神話，拿下勝投也被譽為古巴殺手。

●2004年雅典奧運是上原首度參加奧運賽事，第一戰對義大利先發6局無失分拿下勝投，對台灣則是7局失3分無關勝敗。

●上原參加2006年經典賽，繳出2勝0敗、防禦率1.59的成績，對日本隊奪冠有很大的貢獻。

●上原2008年再戰北京奧運，主要擔任後援投手角色，對台灣、加拿大各繳出1局無失分。

上原浩治曾錄製影片向鋒哥致敬，「請不要忘記從我手中打出的全壘打，希望能繼續為台灣棒球貢獻。」（取自CPBL.TV）

陳金鋒對上原浩治轟出三分全壘打。（記者林正堃攝）