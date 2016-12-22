NBA》穩！戈貝爾鬼神命中率 打破「郵差」28年紀錄
2016/12/22 10:57
戈貝爾。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕日前爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）受訪時自信表示，認為現階段已是聯盟第一中鋒，今日賽前《ESPN》再用數據佐證，戈貝爾正值巔峰，打破前輩「郵差二人組」傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）維持28年的一項紀錄。
根據《ESPN》數據網站，戈貝爾本季場均命中率達69.9%，高居聯盟第一。上場對決勇士的比賽抓下11分、16籃板後，連續25場命中率突破5成大關，打破史塔克頓在1987-88球季創下的24場紀錄。
值得一提的是，戈貝爾自11月3日的比賽起至今，平均出手6.1次，命中4.4次，整體投籃命中率高達73%，本季更繳出場均12.3分、11.8籃板的「雙十」成績單，另有2.7次火鍋，堪稱生涯代表作。
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