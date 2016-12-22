NBA》養傷不忘把妹 「高富帥」對名模說下流話
2016/12/22 10:36
珊德絲。（圖片取自IG）
〔體育中心／綜合報導〕灰熊小前鋒帕森斯（Chandler Parsons）近期因傷缺席一個月多的賽事，他除了努力復健外，「把妹」動作頻頻，養傷期間頻在社群媒體Instagram發文，一位女名模在網路直播時，帕森斯還留言挑逗。
帕森斯養傷期間常在IG發文，之前網路名模珊德絲（Felicia Sanders）在IG上進行網路直播時，帕森斯竟留言說：「讓我看妳的咪咪！」迅速被其他網友截圖下來並流傳。
擁有火辣身材的美國23歲女高爾夫球員史碧娜克（Paige Spiranac），日前也在IG上進行網路直播，帕森斯也來湊一腳，留下「嗨」的字樣。
帕森斯季前與灰熊簽下4年9400萬美元（約30.4億新台幣）的合約，但他本季至今止繳出場均7.7分、3籃板、0.8助攻的成績。帕森斯今天對活塞的比賽中復出，全場僅得2分。
帕森斯。（資料照，美聯社）
帕森斯在珊德絲的IG直播中留言。（圖片取自網路）
史碧娜克。（圖片取自IG）
帕森斯在史碧娜克的IG直播中留言。（圖片取自網路）
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